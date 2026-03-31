31 марта 2026 в 20:30

В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики

Член ОП Федоров: Нетаньяху избегает появления на публике ради безопасности

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть жив, но при этом не появляться на публике из соображений безопасности, сказал в беседе с NEWS.ru руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект», член ОП РФ Георгий Федоров. С этим, по его мнению, может быть связано появление ИИ-роликов с главой израильского кабмина.

Вполне возможно, что Нетаньяху жив-здоров, но скрывается. Поэтому его появление на людях и генерирует ИИ, — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Федоров, за Нетаньяху активно охотятся противники Израиля. Среди них — как Иран, так и его прокси-структуры, включая движение «Хезболлла».

Израиль ведь уничтожал иранских лидеров, вот и Иран хочет убить Нетаньяху. Ставки в конфликте слишком высоки, поэтому Нетаньяху делает все, чтобы его не достали, — подчеркнул член ОП РФ.

Ранее стало известно, что в соцсетях и СМИ начали распространяться слухи о гибели Нетаньяху при ракетном обстреле в начале марта. Предположения сопровождаются публикацией видеороликов с премьером, которые могли быть сгенерированы нейросетями.

Биньямин Нетаньяху
искусственный интеллект
Израиль
Иран
Кристина Воронина
