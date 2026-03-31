31 марта 2026 в 20:38

Названо число пострадавших после атаки ВСУ по Белгородской области

Четверо жителей Белгородской области пострадали в результате атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, один из инцидентов произошел в селе Казинка Валуйского округа.

В результате атак со стороны ВСУ пострадали четыре человека. В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона по служебному автомобилю пострадал глава Казинской территориальной администрации, — уточнил губернатор.

Еще один инцидент произошел в поселке Разумное, другие два — в городе Шебекино. Всех пострадавших осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

До этого Гладков опубликовал в соцсетях видео с моментом атаки украинского беспилотника на здание правительства Белгородской области, в результате которой пострадали люди. По его словам, число раненых увеличилось до трех.

Также глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что сигнал беспилотной опасности объявлен на территории города. Она призвала жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Кроме того, режим опасности БПЛА также объявили в в Воронежской области.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
