В прошлом «бизнес» президентов Украины напрямую зависел от прокачки российского газа в Европу, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Однако после остановки транзита власти республики — и в частности ее президент Владимир Зеленский — начали наживаться на «распиле» поступающих от ЕС кредитов, считает эксперт.

Раньше «бизнес» украинских президентов был связан главным образом с прокачкой российского газа. Сейчас труба не работает, газовых доходов нет, поэтому Зеленский зарабатывает на другом. Распил поступающих на Украину денег — главная статья его доходов, — подчеркнул Минченко.

Он также отметил, что часть «заработка» Зеленского связана с присвоением доли расходов на нужды Вооруженных сил Украины. При этом окружение президента называет его крайне корыстным человеком, подчеркнул эксперт.

Говорят, что он сейчас уже долларовый миллиардер, — добавил аналитик.

Ранее на сайте президента Украины была опубликована декларация о доходах семьи Зеленского. По представленным в ней данным, глава государства в 2025 году заработал около 7 млн гривен, при этом он владеет крупной суммой наличных и деньгами на счете в швейцарском банке.