31 марта 2026 в 23:45

Пожар в Нижнекамске унес жизнь одного спасателя

В Нижнекамске при тушении пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погиб пожарный Марат Назипов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Еще трое огнеборцев получили ранения.

Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части — командир отделения Марат Назипов. Также при проведении поисково-спасательных работ и тушении пожара пострадали еще трое огнеборцев этой же части, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной взрыва называют неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла.

Позже медиков перевели в режим повышенной готовности после взрыва в Татарстане, на месте ЧП на заводе в Нижнекамске работали 19 бригад скорой помощи. Как уточнил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов, уточнил он.

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
