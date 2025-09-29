Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:56

Забудьте о готовке: эти сосиски в тесте готовятся сами — самый натуральный вариант

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сосиски в тесте представляют собой простое и быстрое блюдо, которое идеально подходит для легкого перекуса или ужина. Это сочетание отличается хрустящей текстурой теста и сочной начинкой из куриного филе. Гармония простых ингредиентов создает сытное и вкусное блюдо за минимальное время.

Для приготовления потребуется: 450 г куриного филе, 120 г теста фило, 60 г твердого сыра, соль, перец, специи по вкусу. Куриное филе измельчают в фарш, добавляют соль, перец и любимые специи. Сыр натирают на терке и смешивают с фаршем. Тесто фило раскатывают и нарезают на полоски. Из фарша формируют колбаски, заворачивают их в полоски теста, смазывают взбитым яйцом для золотистой корочки. Запекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до румяного цвета.

Секрет заключается в использовании теста фило — оно дает нежную хрустящую текстуру и готовится значительно быстрее традиционного дрожжевого теста. Подают блюдо горячим с горчицей, кетчупом или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
сосиски
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
