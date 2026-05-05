Забудьте о гортензии: этот куст цветет «розовыми зефирками», растет в тени и живет десятилетиями

Кальмия — это вечнозеленый кустарник идеален для тех, кто ценит в даче красоту без изнурительного труда. По пышности его цветение напоминает гортензию, но он более неприхотлив.

С конца мая по июль куст покрывается сотнями необычных, похожих на крошечные фарфоровые чашечки или «зефирки» розового, кремово-белого, пурпурно-розового цветов. Кальмия — близкая родственница рододендрона, любит кислую, рыхлую, влажную почву и полутень, но может расти и на солнце.

Это растение удивительно выносливо, оно хорошо зимует и устойчиво к вредителям, не требуя от садовода постоянной борьбы с болезнями. Несмотря на то, что в открытом грунте средней полосы лучше приживаются такие виды, как кальмия узколистная и многолистная (самая зимостойкая), а широколистная может быть более капризна, селекционеры вывели множество морозостойких сортов.

Единственный важный нюанс — все части кустарника ядовиты, поэтому при работе с ним стоит соблюдать осторожность.

