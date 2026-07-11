Забудь про кофе: этот арбузный фраппе спасает от жары лучше любого кондиционера

Перепробовал кучу летних напитков, но этот — чистый восторг. Огромная порция, ледяная свежесть и неожиданная крепость.
Ингредиенты
Арбуз (мякоть) — 1 кг, сахар — 150 г, холодный тоник — 300 мл, лед колотый — по объему примерно 1:1 к мякоти
Как готовлю
Сначала варю сироп: заливаю сахар 600 мл воды, довожу до кипения и жду, пока крупинки полностью разойдутся. Сироп остужаю — это основа сладости. Самое нудное — выбираю косточки из арбузной мякоти, но без этого никак. Режу кубиками, закидываю в блендер, вливаю остывший сироп и взбиваю до гладкого пюре.
Отправляю эту массу в холодильник минимум на час, а лучше на два — напиток должен быть ледяным. Перед подачей разливаю по охлажденным бокалам, в каждый вливаю по 50 мл тоника и засыпаю колотым льдом. Перемешиваю и подаю сразу.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток.
Лучшая находка — подавать с долькой лайма: кислинка оттеняет сладость и делает вкус взрослым.