Забудь про кофе: этот арбузный фраппе спасает от жары лучше любого кондиционера

Забудь про кофе: этот арбузный фраппе спасает от жары лучше любого кондиционера

Перепробовал кучу летних напитков, но этот — чистый восторг. Огромная порция, ледяная свежесть и неожиданная крепость.

Ингредиенты

Арбуз (мякоть) — 1 кг, сахар — 150 г, холодный тоник — 300 мл, лед колотый — по объему примерно 1:1 к мякоти

Как готовлю

Сначала варю сироп: заливаю сахар 600 мл воды, довожу до кипения и жду, пока крупинки полностью разойдутся. Сироп остужаю — это основа сладости. Самое нудное — выбираю косточки из арбузной мякоти, но без этого никак. Режу кубиками, закидываю в блендер, вливаю остывший сироп и взбиваю до гладкого пюре.

Отправляю эту массу в холодильник минимум на час, а лучше на два — напиток должен быть ледяным. Перед подачей разливаю по охлажденным бокалам, в каждый вливаю по 50 мл тоника и засыпаю колотым льдом. Перемешиваю и подаю сразу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток.

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