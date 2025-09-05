Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:30

Забудь о многозадачности: метод «90 минут» делает продуктивнее на 200%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Метод «90 минут» основан на естественных циклах концентрации внимания человека и позволяет максимально эффективно использовать рабочее время. Этот подход предполагает глубокую фокусировку на одной задаче в течение полутора часов с последующим обязательным перерывом. Регулярное применение данной техники значительно повышает продуктивность и качество выполняемой работы.

Рабочий день разбивают на интервалы по 90 минут, в течение которых концентрируются исключительно на одной важной задаче. После каждого интервала делают перерыв 20–30 минут для восстановления концентрации. Во время перерыва полностью отходят от рабочего места, меняют вид деятельности, делают легкую разминку или выходят на свежий воздух. Такой ритм работы соответствует естественным биологическим циклам организма и помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение всего дня.

Регулярные перерывы предотвращают выгорание и сохраняют ясность мышления.

Ранее также сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

советы
работа
карьера
психология
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предупредил о рисках протекционизма
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.