Забудь о многозадачности: метод «90 минут» делает продуктивнее на 200%

Метод «90 минут» основан на естественных циклах концентрации внимания человека и позволяет максимально эффективно использовать рабочее время. Этот подход предполагает глубокую фокусировку на одной задаче в течение полутора часов с последующим обязательным перерывом. Регулярное применение данной техники значительно повышает продуктивность и качество выполняемой работы.

Рабочий день разбивают на интервалы по 90 минут, в течение которых концентрируются исключительно на одной важной задаче. После каждого интервала делают перерыв 20–30 минут для восстановления концентрации. Во время перерыва полностью отходят от рабочего места, меняют вид деятельности, делают легкую разминку или выходят на свежий воздух. Такой ритм работы соответствует естественным биологическим циклам организма и помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение всего дня.

Регулярные перерывы предотвращают выгорание и сохраняют ясность мышления.

