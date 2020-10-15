Заболевания сердца увеличивают риск смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/da8b8d3c-0ee8-11eb-bd69-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/Global Look Press

Сердечно-сосудистые заболевания при COVID-19 увеличивают риск смерти в 12 раз. Об этом заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Они (сердечно-сосудистые заболевания — NEWS.ru) увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз, — цитирует его «Интерфакс».

Бойцов подчеркнул, что сами по себе такие заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, однако они могут определить тяжелое течение болезни. Так, сердечно-сосудистые патологии встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19. Они чаще всего сопутствуют коронавирусу.

При этом возникают такие осложнения, как тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, также может возникать миокардит. Более того, что риск инфаркта миокарда при коронавирусе по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта — в шесть-семь раз.

Как писал NEWS.ru, повышенный индекс массы тела (ИМТ) и курение сильно повышают риски поражения лёгких и других внутренних органов при заболевании коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подавляют иммунную систему, что может стать причиной сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии,