«Забирала в носочках, а вернула в гробу»: почему Сеть ополчилась на Мониаву

В Сети продолжают обсуждать смерть приемного сына учредителя благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониава Николая. 12-летний мальчик с множественными неизлечимыми неврологическими нарушениями умер на руках у приёмной матери неделю назад. Пока Николай находился на попечении у Мониавы они вместе вели активный образ жизни — путешествовали, ходили на концерты. Адвокат Сталина Гуревич уверена, что приемная мать, специализируя Николая, ускорила его уход. С ней согласна публицист Анастасия Миронова. Мнения опрошенных NEWS.ru врачей разделились. Одни уверены, что активный образ жизни был противопоказан при диагнозе мальчика, другие уверены — он никак не повлиял на исход. В самом «Доме с маяком» комментировать ситуацию отказались.

Адвокат Сталина Гуревич обратилась в СК с просьбой провести судебно-медицинскую экспертизу для выявления наличия либо отсутствия причинно-следственной связи между действиями Лиды Мониавы и наступлением смерти её приёмного сына. А если такая связь будет выявлена, возбудить дело. Гуревич подала заявление по двум статьям Уголовного кодекса: 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», связанное с жестоким обращением) и 125 («Оставление в опасности»). Юрист заявила NEWS.ru, что глубоко убеждена — Лида Мониава обращалась с ребёнком ненадлежащим образом.

Все эти связи легко проследить, если внимательно почитать посты Мониавы в социальных сетях. Например, то, что ребенка ведут в ночной клуб на концерт, когда накануне он 3 дня лежал без сознания. Когда ребенка таскают по митингам, по ресторанам. Ребенок с подобным диагнозом он требует немного другого отношения. Сталина Гуревич адвокат адвокат

Взяв мальчика из интернета, Лида Мониава, преследовала две основные цели, уверена Гуревич. Первая — скрасить своё одиночество и скуку на время карантина. Вторая — протестировать на мальчике доступную среду столицы и других городов. А потом написать «разгромные посты» в социальных сетях. При этом опекун часто сама не соблюдала нормы этики и морали. Например, меняла памперс мальчику прямо в зале ресторана.

Лида "забирала Колю из интерната в носочках, а вернула в гробу", заявила NEWS.ru публицист Анастасия Миронова, которая следила за жизнью Николая в социальных сетях и регулярно писала на эту тему. Она также уверена, что образ жизни мальчика был не совместим с его диагнозом. Людям с множественными эпилептическими припадками нужен покой и тишина, а не активная социальная жизнь. К тому же было не понятно, реагировал ли как-то парень на внешние раздражители или вообще не осознавал, что происходит вокруг, добавила собеседница NEWS.ru.

instagram.com/moniava

При тяжелых судорожных состояниях ребёнок должен соблюдать режим, в первую очередь — спать достаточное количество времени. Даже небольшое смещение цикла «сон-бодрствование» может значительно утяжелить эпилепсию, ухудшить его здоровье, сообщил в беседе с NEWS.ru врач, старший научный сотрудник Московской психоневрологического центра Вадим Хайкин. Также необходимо чётко соблюдать много других рекомендаций, это тяжёлая ежедневная работа. Вся жизнь родителей — это постоянная борьба за здоровье такого ребёнка, добавил врач. Он убеждён — мальчик Коля вёл не тот образ жизни, который должны вести люди с подобным диагнозом.

Таким детям противопоказаны резкие звуки, резкие вспышки света. Даже просмотр мультиков для них — это целая процедура. Там надо убирать яркость, создавать специальный фон, потому что даже смена картинок в мультике может, к сожалению, спровоцировать приступ. Вы поймите, это очень тяжелые пациенты, очень тяжелые. Вадим Хайкин старший научный сотрудник Московской психоневрологического центра старший научный сотрудник Московской психоневрологического центра

Врачи-эпилептологи скорее всего не дали бы согласие на многие мероприятия, в которых участвовал Николай. Например, такому ребёнку запрещены ночные клубы и митинги. Врач предполагает, что Лида Мониава не до конца соблюдала рекомендации по уходу за тяжело больным ребёнком.

Состояние ребёнка позволяло вести ему активный образ жизни, потому что его компенсировали ещё когда Лида взяла мальчика из интерната домой, сообщила NEWS.ru детский онколог-гематолог, врач паллиативной медицинской помощи, бывший главный врач детского хосписа «Дом с маяком» Наталья Савва. Она добавила, что люди которые «не видели, не знают» (в каком ребенок был состоянии- NEWS.ru), вообще не могут это обсуждать.

С медицинской точки зрения нахождение в общественных местах не запрещено для таких детей. Даже тяжелый ребенок не должен жить в стерильном инкубаторе, сообщила NEWS.ru врач-педиатр, специалист паллиативной медицины Анна (попросила не называть свою фамилию). Качество жизни дома у мальчика было во много раз выше, чем в казенном учреждении. Поэтому Лида каждый раз шла на определённый риск, но это того стоило, считает она.

Я не думаю, что она ускорила его смерть. Но даже если у нас были 2 параллельные вселенные. В одной Коля жил в изоляции и подольше, в другой — с Лидой, но покороче, лучше второй вариант. Эти дети умирают внезапно, от массы разных причин, которые не предотвратить, уж точно не предотвратить сидением дома, — сообщила врач.

Для мальчика Лида Мониава не сделала ничего плохого, но она вела себя не очень корректно по отношению к родителям других детей-инвалидов, говорит Анна. Тем самым приёмная мать, по мнению врача, нажила себе много врагов в этой сфере.

Лида Мониава facebook.com/lida.moniava

Она просто не деликатно обращалась с этой темой. Выставляла напоказ, как ей легко с Колей. И другим якобы тоже должно быть легко, это счастье. При том, что ей помогали многие, она использовала все ресурсы детского хосписа. У других родителей, нет таких ресурсов. У меня много друзей, кто очень обижен на Лиду именно за это, — сообщила собеседница NEWS.ru.

Также недоумение у многих вызвал тот факт, что приёмный сын Мониавы был невербальный. То есть не выражал эмоций, не общался с окружающим миром. Из-за этого было непонятно — получает ли он удовольствие от своей общественной жизни или она его тяготит. Если бы мальчик, демонстрировал положительную реакцию, вопросы у многих бы отпали, отмечает Анна.

В пресс-службе хосписа Дом с маяком комментировать ситуацию отказались. Сама Лида Мониава в недавнем посте в социальной сети обратила внимание, что диагноз её подопечного был изначально паллиативный — такое заключение дала врачебная комиссия. То есть радикальные его лечения были исчерпаны и мальчик был обречён погибнуть. У человека и его близких есть право решать, как и где умирать. Умирать от неизлечимого заболевания дома на руках у близких — не преступление, все имеют на это право, заключила Мониава.