За сутки в Москве выздоровели более 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/71b3eb3e-99a3-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки медицинские специалисты выписали по выздоровлению 2538 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 мая сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она отметила, что теперь в Москве от коронавируса вылечились 31 496 человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека, — приводит ТАСС слова Раковой.

Как ранее писал NEWS.ru, число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки составило 71. Накануне сообщалось о 77 подобных смертях за 17 мая.

Общее число жертв COVID-19 в столице теперь составляет 1651.