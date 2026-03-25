25 марта 2026 в 07:30

За этот рецепт получила море благодарностей — шапочка на куличе стоит как бетон, не течет

Фото: D-NEWS.ru
Идеальная меренга для кулича — это та, что держит форму как бетон, не стекает и не осыпается, оставаясь мягкой и нежной внутри. Секрет такой глазури в правильном соотношении ингредиентов и тщательном взбивании.

Для приготовления понадобится: 100 г яичных белков (примерно 3 яйца), 200 г сахара, 10 г ванильного сахара, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты.

Рецепт: охлажденные белки взбейте с солью до мягких пиков. Затем, продолжая взбивать, постепенно добавляйте сахар и ванильный сахар. В самом конце добавьте лимонную кислоту и взбивайте до устойчивых глянцевых пиков. Масса должна быть плотной, не стекать с венчика и держать форму.

Готовой меренгой сразу же покрывайте куличи и отправляйте в разогретую духовку при 100–120 °C на 15–20 минут для подсыхания либо подсушите при комнатной температуре.

Такая глазурь не осыплется при нарезке и будет радовать идеальным видом. За этот рецепт получила море благодарностей.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
