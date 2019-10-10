https://static.news.ru/photo/f199bf30-eb49-11e9-834f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: Юлия Юзик/facebook.com

Журналистка Юлия Юзик сообщила, что у неё не было проблем с визой. По её словам, она провела неделю в иранской тюрьме из-за обвинений в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Россиянка пояснила, что власти Ирана предъявили ей претензии из-за «каких-то контактов, переписок и комментариев людей, которые живут в Израиле» в её Facebook. Кроме того, по словам Юзик, её фамилия на фарси схожа со словом «еврей».

Вот этих контактов в Facebook, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения, — отметила журналистка.

Юзик рассказала, что у неё отобрали паспорт, как только она прилетела в Иран. Арестовал её Корпус стражей Исламской революции. При этом у неё не было запрета на въезд в Исламскую республику.

Я находилась неделю в тюрьме. Моя мама сказала правильно: там действительно был только бетонный пол, мне кинули несколько одеял и все. Правда, меня там кормили. Но я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей. Это очень страшно, — рассказала россиянка.

В тюрьме её не посетил ни адвокат, ни российский консул несмотря на то, что иранская сторона известила их о задержании. Она уверена, что власти страны просто не передавали информацию в российскую дипмиссию.

А вчера (9 октября) в десять часов вечера или в одиннадцать меня просто вывезли из тюрьмы и привезли в аэропорт, — приводит слова журналистки « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что в Союзе журналистов России прокомментировали возвращение в Москву Юзик. Как заявил секретарь СЖР Тимур Шафир, для освобождения россиянки были задействованы большие общественные и государственные ресурсы.