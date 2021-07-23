Юрист сообщил об изменениях для плательщиков алиментов

Правительство России подготовило новый перечень видов зарплаты для взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Об этом «Российской газете» рассказала адвокат Любовь Киселёва.

Главным изменением стало то, что теперь с доходов от продажи имущества де-факто будут взыскиваться алименты.

С точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, но по семейному законодательству это требовалось доказать в судебном порядке. Теперь данный пункт дополнен и звучит следующим образом: «Удержание алиментов производится с доходов от реализации и сдачи в аренду (наём, поднаём) имущества», — рассказала Киселёва.

Она уточнила, что де-факто продажа квартиры теперь будет считаться доходом и с денег, полученных в ходе сделки, будут взыскивать алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств.

Также без привлечения суда теперь алименты не будут списываться с пособий малоимущих и с тех, кто стоит на учёте в службе занятости.

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