Стали известны причины отказов россиянам в банкротстве

Персональное банкротство стремительно набирает популярность в России. Однако не все могут пройти через данную процедуру. Банки отказывают как мошенникам и обманщикам, так и тем, кто ведёт себя нерационально. Об этом пишет «Коммерсант».

Среди главных мотивов судей при отказе в признании человека банкротом являются его недобросовестность и нерациональное поведение. При этом первое определение чётко прописано в законодательстве, в то время как второе может трактоваться разными судьями по-своему, отмечается в сообщении.

В частности, недобросовестное поведение обычно является злостным уклонением от выполнения обязательств. А вот нерациональное поведение предполагает взятие на себя чрезмерных обязательств без злого умысла. И в этом случае решения судов, которые наказывают граждан или отказывают в банкротстве, вызывают серьёзные вопросы у экспертов.

Так, юристы жалуются на то, что постоянные пояснения Верховного суда по данному вопросу не всегда позволяют верно решить ситуацию в соответствии с законом. Начиная с 2015 года из 370 тыс. человек, прошедших процедуру банкротства, более 2,8 тыс. получили отказ.

Кроме того, есть такая категория долгов, которые списать нельзя ни при каких условиях. К ним относят обязательства по выплате заработной платы и алименты.

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