В России увеличился спрос на киберстрахование

В первом полугодии 2021 года спрос на киберстрахование в России существенно вырос по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей рынка.

Так, в «Сбербанк страховании» отметили увеличение интереса к этой процедуре со стороны предприятий малого и микробизнеса. С января по июнь текущего года представителями такого бизнеса было заключено порядка 1,1 тысячи договоров. Это в 3,5 раза больше, чем было заключено за аналогичный период 2020 года, и в два раза выше показателя по итогам всего прошлого года.

В компании полагают, что причиной увеличения спроса является тренд на цифровизацию на фоне пандемии коронавируса. В этот период компании оказались вынуждены срочно подключать разнообразные интернет-сервисы, что повысило вероятность кибератак.

При этом малый и микробизнес эксперты называют наиболее уязвимыми к атакам, поскольку в данном сегменте злоумышленникам проще всего осуществить свой замысел, распространив через фишинговые рассылки вредоносные программы-вымогатели. Специалисты убеждены, что в будущем популярность страхования цифровых рисков у малых компаний продолжит расти.

Ранее сообщалось, что российские компании стали менее склонны к банкротству.