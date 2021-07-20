В России увеличился спрос на киберстрахование

В первом полугодии 2021 года спрос на киберстрахование в России существенно вырос по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей рынка.
Так, в «Сбербанк страховании»
В компании полагают, что причиной увеличения спроса является тренд на цифровизацию на фоне пандемии коронавируса. В этот период компании оказались вынуждены срочно подключать разнообразные интернет-сервисы, что повысило вероятность кибератак.
При этом малый и микробизнес эксперты называют наиболее уязвимыми к атакам, поскольку в данном сегменте злоумышленникам проще всего осуществить свой замысел, распространив через фишинговые рассылки вредоносные программы-вымогатели. Специалисты убеждены, что в будущем популярность страхования цифровых рисков у малых компаний продолжит расти.
Ранее сообщалось, что российские компании стали менее склонны к банкротству.