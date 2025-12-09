ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:50

Юрист рассказал, как стоит поддержать отцовство в России

Юрист Курбаков: суды должны начать отставлять детей с отцами после разводов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Необходимо на законодательном уровне закрепить практику передачи детей отцам после развода, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция, при которой суд чаще всего принимает решение о передаче опеки над ребенком матери.

Озвученная президентом [Владимиром] Путиным инициатива по разработке мер поддержки вовлеченного отцовства является верным вектором развития семейной политики. Сегодня мы сталкиваемся с системным перекосом, когда при распаде семьи институт отцовства оказывается юридически и социально уязвимым. Основной вызов — кардинальное реформирование судебной практики. В абсолютном большинстве случаев суды, по умолчанию и ссылаясь на интересы ребенка, оставляют детей с матерью, даже если отец демонстрирует готовность, наличие ресурсов и стабильные условия для воспитания, — высказался Курбаков.

Он отметил, что отцы часто оказываются вне повседневной жизни своих детей, становясь «воскресными папами» или лишь лицами, выплачивающими алименты. По мнению юриста, суды должны не стремиться отобрать ребенка у одного родителя и передать его другому, а создавать модель, которая позволит ребенку поддерживать полноценное общение с обоими родителями.

Мы, как правозащитники, работающие на ниве защиты семейных ценностей и прав родителей, приветствуем признание на высшем уровне значимой роли отца в жизни ребенка. Однако, чтобы эта инициатива не осталась благим пожеланием, необходимо наполнить ее конкретным юридическим и правоприменительным содержанием, сместив акцент с пассивной поддержки на активную защиту отцовства. Для этого необходимо включить в состав статьи 38 Конституции РФ защиту отцовства, — добавил Курбаков.

Он подчеркнул важность поддержки ответственного отцовства. По мнению юриста, это может включать образовательные программы, информационные кампании в СМИ и гибкие графики работы. Однако, указал Курбаков, настоящая ответственность отца возможна только при условии, что родительские права признаются, гарантируются и защищаются на законодательном и судебном уровнях.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержки не только материнства, но и отцовства. По мнению главы государства, важно стимулировать мужчин к более активному участию в семейной жизни.

отцы
юристы
дети
суды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьером Чехии официально стал лидер оппозиции
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.