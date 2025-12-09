Юрист рассказал, как стоит поддержать отцовство в России

Необходимо на законодательном уровне закрепить практику передачи детей отцам после развода, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция, при которой суд чаще всего принимает решение о передаче опеки над ребенком матери.

Озвученная президентом [Владимиром] Путиным инициатива по разработке мер поддержки вовлеченного отцовства является верным вектором развития семейной политики. Сегодня мы сталкиваемся с системным перекосом, когда при распаде семьи институт отцовства оказывается юридически и социально уязвимым. Основной вызов — кардинальное реформирование судебной практики. В абсолютном большинстве случаев суды, по умолчанию и ссылаясь на интересы ребенка, оставляют детей с матерью, даже если отец демонстрирует готовность, наличие ресурсов и стабильные условия для воспитания, — высказался Курбаков.

Он отметил, что отцы часто оказываются вне повседневной жизни своих детей, становясь «воскресными папами» или лишь лицами, выплачивающими алименты. По мнению юриста, суды должны не стремиться отобрать ребенка у одного родителя и передать его другому, а создавать модель, которая позволит ребенку поддерживать полноценное общение с обоими родителями.

Мы, как правозащитники, работающие на ниве защиты семейных ценностей и прав родителей, приветствуем признание на высшем уровне значимой роли отца в жизни ребенка. Однако, чтобы эта инициатива не осталась благим пожеланием, необходимо наполнить ее конкретным юридическим и правоприменительным содержанием, сместив акцент с пассивной поддержки на активную защиту отцовства. Для этого необходимо включить в состав статьи 38 Конституции РФ защиту отцовства, — добавил Курбаков.

Он подчеркнул важность поддержки ответственного отцовства. По мнению юриста, это может включать образовательные программы, информационные кампании в СМИ и гибкие графики работы. Однако, указал Курбаков, настоящая ответственность отца возможна только при условии, что родительские права признаются, гарантируются и защищаются на законодательном и судебном уровнях.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержки не только материнства, но и отцовства. По мнению главы государства, важно стимулировать мужчин к более активному участию в семейной жизни.