Юрист раскритиковал идею вернуть в России смертную казнь

Сейчас не время обсуждать возвращение в России смертной казни, заявил профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин «Радио 1». Такая мера не является эффективным способом наказания, и это известно, объяснил он.

Я не думаю, что это сейчас первоочередной вопрос, который нужно обнажать и представлять в общество для дискуссии. Я думаю, и об этом много изучено, что это не самое лучшее наказание и пожизненный срок больше решает в обществе, — сказал Лабин.

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что в России следует ввести смертную казнь за убийства солдат и военные преступления. При этом политик отметил, что не готов выступать за смертную казнь для людей, которых осудили за госизмену. По его мнению, в этом случае не стоит «шашкой рубить».

Поводом для обсуждения этой темы стало намерение России выйти из Совета Европы. В МИД России заявили, что недружественные Москве страны ЕС продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

Именно Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод запрещает прибегать к смертной казни. Исходя из неё, право на жизнь является фундаментальной ценностью в демократическом обществе.