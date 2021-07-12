МИД: Россия отказалась участвовать в Совете Европы

В МИД России заявили, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. Это решение было принято из-за того, что недружественные Москве страны ЕС продолжают линию на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для заклинаний о превосходстве Запада, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России, — говорится в сообщении.

Комитет министров Совета Европы ранее решил исключить Российскую Федерацию из числа постоянных членов организации. Эта мера коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека. Права России в Cовете Европы были временно приостановлены, она оставалась членом организации и участником её конвенций.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России могут рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь после исключения РФ из Советы Европы.