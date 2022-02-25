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Медведев предложил вернуть смертную казнь

12:15, 26 февраля 2022
Медведев предложил вернуть смертную казнь Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что в России могут рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь после исключения РФ из Советы Европы, передаёт РИА Новости.

Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае,сказал он.

Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из числа членов организации, сообщает Министерство иностранных дел Италии. Эта мера также коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу. Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель ранее заявил на заседании Совета Федерации, что людей, повторно осуждённых за педофилию, следует подвергать смертной казни.

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