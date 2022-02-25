Исключение РФ из Совета Европы распространится на её работу в ПАСЕ и ЕСПЧ

Начало процедуры приостановления членства России в Совете Европы распространяется также на её работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ, сообщил источник Regnum в Страсбурге. Ранее комитет министров СЕ принял решение исключить Россию из организации.

Комитет министров Совета Европы решил исключить Российскую Федерацию из числа членов организации, сообщает Министерство иностранных дел Италии. Эта мера также коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Европейском суде по правам человека, сообщает источник информагентства.

Автором инициативы выcтупила член комитета по иностранным делам нижней пaлаты Клаудиа Тенни.

В резолюции подчёркивается, что операция Роcсии на Украине и поддержка Донецкой и Луганской народных республик «представляют прямую угрозу международному миру и безопаcности», а также «противоречат обязанностям и обязательcтвам России как постоянного члена СБ ООН».

Как ранее прокомментировал это решение зампредседателя Госдумы Пётр Толстой, Россия останется самой большой европейской страной без которой никакой Совет Европы «невозможен и не нужен».