В Госдуме поддержали введение смертной казни за военные преступления

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») уверен, что в России следует ввести смертную казнь за убийства солдат и военные преступления. При этом в разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такие случаи должны быть доказаны в военном суде.

То, что касается смертной казни за военные преступления, массовые убийства людей, убийства военных — я считаю, что она нужна. За убийство наших военных, если это будет доказано судом, — сказал он.

В то же время политик отметил, что не готов выступать за смертную казнь для людей, которых осудили за госизмену. По его мнению, в этом случае не стоит «шашкой рубить».

Ранее в МИД России заявили, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. На этом фоне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России могут рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.