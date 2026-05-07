Юрист предупредил, какое наказание грозит за осквернение георгиевской ленты

За публичное осквернение георгиевской ленты и других символов воинской славы предусмотрена уголовная ответственность, предупредил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин. В частности, нарушителям грозят принудительные работы до трех лет или лишение свободы на этот же срок.

Наказание [по третьей части статьи 354.1 УК РФ] предусматривает штраф до 3 млн рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года, принудительные работы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок, — отметил Алешкин.

Он уточнил, что если подобное совершила группа лиц по предварительному сговору или с использованием интернета, то санкции ужесточаются. Штраф в таком случае возрастает до 5 млн рублей, а срок принудительных работ или тюремного заключения увеличивается до пяти лет. К осквернению символа относятся срывание, сожжение или топтание ленты, ее совмещение с нацистскими знаками, нанесение на нее циничных надписей. Под запрет также подпадает использование в рекламе и на товарах массового потребления.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что за некорректное размещение флага России предусмотрены штрафы до 150 тыс. рублей. По ее словам, за умышленное осквернение государственных символов грозит уголовная ответственность.