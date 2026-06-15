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15 июня 2026 в 11:23

Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату

Юрист Виноградов: работающие родители смогут получить новую семейную выплату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 1 июня у работающих родителей появилась возможность получить новую семейную выплату, рассказал LIFE.ru член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что она представляет собой возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц.

Социальный фонд России рассчитывает среднедушевой доход семьи и сравнивает его с установленным критерием. Если среднедушевой доход превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, действующую в регионе проживания, право на выплату не возникает независимо от количества детей и размера заработной платы родителей, — рассказал Виноградов.

Юрист подчеркнул, что обязательным условием является наличие статуса налогового резидента РФ. По его словам, Социальный фонд России принимает решение на основе заявления гражданина и сведений из государственных информационных систем.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что прожиточный минимум для многодетных семей нужно пересчитать с учетом реальных расходов на детей. Так он прокомментировал новый закон, который позволяет многодетным семьям сохранять единое пособие даже при превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом, но не более чем на 10%.

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