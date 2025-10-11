Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:44

Юрист объяснила, когда за переводы на карту могут доначислить налог

Юрист Юсупова предупредила, что ФНС может доначислить налог за переводы на карту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что движение денег на карте не облагается налогом, в некоторых случаях Федеральная налоговая служба все же может принять такое решение, предупредила юрист Арина Юсупова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, ФНС интересует, являются ли данные поступления доходом от деятельности. При этом разовый перевод или помощь от родственников не относятся к таким случаям.

По сути, риски у тех, кто систематически получает доход «в обход» налоговых режимов. Разовый перевод или помощь от родственников — это не проблема. Но если человек ведет деятельность и получает оплату на карту, налоговая все чаще трактует это как уклонение от налогообложения, — объяснила Юсупова.

Она уточнила, что главными тревожными сигналами для налоговой являются регулярные переводы, одинаковые суммы, поступления от разных лиц и отсутствие назначения платежа. При их наличии ФНС может запросить пояснения и выписки по счету.

Ранее первый замглавы Министерства финансов Ирина Окладникова заявила, что ведомство не планирует вносить коррективы в шкалу налога на доходы физических лиц. Прошлое введение прогрессивной шкалы уже учтено в бюджетных поступлениях.

ФНС
налоги
переводы
карты
деньги
юристы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое суток без света вынудили украинцев устроить акцию протеста
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.