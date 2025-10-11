Юрист объяснила, когда за переводы на карту могут доначислить налог Юрист Юсупова предупредила, что ФНС может доначислить налог за переводы на карту

Несмотря на то что движение денег на карте не облагается налогом, в некоторых случаях Федеральная налоговая служба все же может принять такое решение, предупредила юрист Арина Юсупова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, ФНС интересует, являются ли данные поступления доходом от деятельности. При этом разовый перевод или помощь от родственников не относятся к таким случаям.

По сути, риски у тех, кто систематически получает доход «в обход» налоговых режимов. Разовый перевод или помощь от родственников — это не проблема. Но если человек ведет деятельность и получает оплату на карту, налоговая все чаще трактует это как уклонение от налогообложения, — объяснила Юсупова.

Она уточнила, что главными тревожными сигналами для налоговой являются регулярные переводы, одинаковые суммы, поступления от разных лиц и отсутствие назначения платежа. При их наличии ФНС может запросить пояснения и выписки по счету.

Ранее первый замглавы Министерства финансов Ирина Окладникова заявила, что ведомство не планирует вносить коррективы в шкалу налога на доходы физических лиц. Прошлое введение прогрессивной шкалы уже учтено в бюджетных поступлениях.