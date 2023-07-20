Юрист объяснила, как выписать бывшего супруга из своей квартиры Юрист Кораблина посоветовала подать иск в суд, чтобы выписать бывшего мужа из своей квартиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы выписать бывшего супруга из своей квартиры при его отказе съехать самостоятельно, женщине придется обратиться в суд и подать иск о прекращении права пользования жилым помещением, предупредила юрист по семейным и наследственным спорам Виолетта Кораблина. В беседе с aif.ru эксперт отметила, что суд может позволить бывшему мужу продолжать жить на территории женщины в течение года при отсутствия у мужчины собственного жилья или денег на аренду.

Это может быть применимо, например, когда у него нет близких родственников, у которых можно проживать, и он не обладает средствами для аренды другого жилья. Суд учитывает эти обстоятельства, проявляя гуманность и заботу о гражданине, и принимает решение, которое обеспечивает временное жилище бывшему супругу в данной ситуации, — пояснила юрист.

По прошествии года нахождение в квартире будет считаться противозаконным, даже если мужчина так и не смог найти альтернативное место жительства. В остальных случаях проживание может быть дозволено только с разрешения бывшей супруги.

Если мужчина согласен покинуть квартиру добровольно, можно обойтись без судебного разбирательства, отметила Кораблина. Выписку можно осуществить через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделе по вопросам миграции УМВД России по месту нахождения жилого помещения. Юрист предупредила, что процесс снятия с регистрационного учета может занять несколько недель.

Юрист по семейным делам Назар Назаров ранее рассказал, что ребенок не всегда остается с матерью в случае развода. Он напомнил, что мужчина и женщина равны в своих правах на детей, суд при принятии решения руководствуется только интересами ребенка.