Юрист объяснил, как разговаривать с телефонным мошенником

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что в телефонном разговоре важно быстро вычислить мошенника. После этого следует напомнить ему, например, о последствиях жульнической деятельности и неизбежной уголовной ответственности, отметил юрист в беседе с агентством ПРАЙМ.

Конечно, такие разговоры, как правило, мало влияют на данных людей, но не мытьём, так катаньем: мошенник будет делать для себя определённые выводы, размышлять. Так что говорить об этом стоит, — считает Петропольский.

Он добавил, что нелишним будет провести «разъяснительно-воспитательную работу» с мошенником.

Ранее стало известно, что Центробанк описал новую тактику телефонных мошенников, пытающихся выведать банковские или персональные данные клиентов банков. При этом звонящие представляются сотрудниками Центробанка, рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв.