Россиянам рассказали, как отвечать на звонки «из Центробанка»

Регулятор описал новую тактику телефонных мошенников, пытающихся выведать банковские или персональные данные клиентов банков. При этом звонящие представляются сотрудниками Центробанка, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв.

Мошенники звонят клиентам банков, заявляют о будто бы зафиксированной сомнительной операции с их счетами и требуют назвать банковские или персональные данные якобы для их отмены, при этом выступая от имени сотрудников Центробанка. Однако эксперт отмечает, что Центробанк вообще не работает с физическими лицами.

Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит — это абсолютная неправда, — объяснил специалист.

В случае попыток выведать банковские данные он рекомендует прекратить разговор, перезвонить в банк и уточнить ситуацию в случае необходимости.

Ранее Банк России предупреждал, что мошенники от его имени рассылают жителям России письма, будто на их имена в зарубежных банках открыты крупные денежные счета. Преступники в своих сообщениях просят оплатить комиссию, чтобы получить доступ к средствам. В Центробанке объяснили , что он по собственной инициативе не пишет людям, не рассылает сообщения и не звонит.

Банк России советует не отвечать на подобные письма и сообщения и не переводить деньги. Кроме комиссии мошенники могут также предложить уплатить налог или страховку для получения средств.