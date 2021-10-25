Россиянку оштрафовали на пять тысяч рублей за клевету на мужа в Instagram

В России мужчина впервые выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram. Cуд обязал бывшую супругу истца выложить опровержение клеветы и выплатить пострадавшему пять тысяч рублей компенсации. Юрист Василий Воробьёв рассказал NEWS.ru, что ничего нового в таком решении суда нет. Оно не является прецедентом, поскольку в законе не существует чётко прописанных каналов распространения порочащей информации. Он отметил, что это решение не спровоцирует появления подобных исков к Instagram-блогерам.

Большого вала таких дел нет. Многие понимают, что судебные издержки намного выше морального вреда в пять тысяч. <...> Ничего нового в этом случае нет. По закону нет чёткого понятия, нет прописанных каналов распространения. Можно рассказать другому человеку сведения, порочащие честь, можно на заборе их написать, вывесить баннер — это всё считается распространением, а социальные сети давно являются способом распространения и доведения до масс, — рассказал юрист.

Он напомнил, что распространение порочащих сведений подтверждаются, даже если их узнал всего один человек, при этом способ распространения этой информации не важен.

Ранее в пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали детали дела из-за публикации в Instagram, по которому мужчине выплатили пять тысяч рублей компенсации морального вреда. Он развёлся с супругой после восьми лет брака в 2019 году. Инициатором разрыва стала жена. В феврале прошлого года женщина начала размещать сторис о том, что муж будто бы не выплачивал алименты, пытался выселить её из квартиры, не платил за детский сад, отпуск и ипотеку.

Мужчина подал иск и потребовал опровергнуть клеветнические сведения своей бывшей супруги. В районном суде Тюмени мужчину не поддержали, тогда он подал апелляцию. Коллегия Тюменского областного суда по гражданским делам обязала экс-супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течении суток, а также выплатить мужчине компенсацию морального вреда.

В октябре Черёмушский суд Москвы взыскал с главного редактора признанного в России иноагентом издания The Insider Романа Доброхотова 156 тысяч рублей за клевету по иску нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, а также призвал опровергнуть порочащие истца сведения.