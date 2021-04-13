Юлия Навальная рассказала о свидании с мужем в колонии

https://static.news.ru/photo/61d29b52-9c63-11eb-827c-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия рассказала о свидании с мужем в колонии, где тот отбывает заключение. Об этом она написала в своём Instagram-аккаунте.

Женщина отметила, что Алексей пребывает в бодром расположении духа и сдаваться не собирается. Тем не менее, его состояние удручает — во время свидания мужчина периодически ложился на стол, чтобы отдохнуть, а его вес при росте в 190 см сравнялся до 76 кг, что по медицинским показаниям является сильным отклонением от нормы.

Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека — получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается, — написала Юлия.

Она отметила, что несмотря на жизнерадостность Алексея, она сильно переживает за супруга. Женщина подчеркнула, что у оппозиционера в конце свидания попросту не осталось сил сказать, что всё будет хорошо.

Ну тогда я добавлю. Он просто лучший. Всё обязательно будет хорошо, — заключила Юлия.

Ранее Навальный рассказал, что устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Навальный уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.