«Пока с двумя ногами»: Навальный объявил голодовку в тюрьме

https://static.news.ru/photo/463509fa-9233-11eb-9e69-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, устроил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. Об этом он рассказал в своём микроблоге.

По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Навальный уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая, а теперь уже и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях. В своём обращении, фотографии которого он опубликовал в Instagram-аккаунте, мужчина выразил сомнение, что не пуская к нему врачей и лишая возможности получить лекарства, его не пытаются ликвидировать.

Меня терзают смутные сомнения относительно причин болезни и перспектив выздоровления, — подчеркнул Навальный.

Он также рассказал, что его пытают лишением сна, а другим заключённым отдают приказы, согласно которым дежурные не убираются у его кровати. Блогер рассказал, что их попросту запугивают.

Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет, — добавил оппозиционер.

Он поинтересовался у подписчиков, что ему теперь делать. По словам мужчины, он не нашёл лучшего решения, кроме как объявить голодовку до тех пор, пока закон не будет исполнен.

Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами, — заключил свою речь осуждённый.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе конференции лидеров РФ, ФРГ и Франции призвала Владимира Путина соблюдать права осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального. Об этом в разговоре с журналистами сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным.