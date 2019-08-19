Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сервис YouTube заблокировал видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России. Это было сделано по требованию Роскомнадзора.

После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой. Она была дополнена нецензурной интерпретацией названия страны.

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