Сервис YouTube заблокировал видеоролик с контентом, оскорбляющим государственные символы России. Это было сделано по требованию Роскомнадзора.
После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее, как писал News.ru, Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой. Она была дополнена нецензурной интерпретацией названия страны.