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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддерживает инициативу Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах. Однако он считает, что полностью отобрать телефоны у детей не получится.

Это разумно, потому что сегодня наши дети находятся в зависимости от мобильных телефонов. Это требует определённого ограничения. Пришёл в школу — сдал телефон. На перемене его можно получить, чтобы пообщаться...