Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи

Бросьте семена в марте на рассаду — и с июля до заморозков ваш сад засияет бархатными гребнями кремовых, жёлтых, розовых, красных и пурпурных оттенков. Целозия гребенчатая «коралловый сад» (Celosia argentea f. cristata) — это однолетник, который будто сошёл с морского дна. Её плотные волнистые соцветия, напоминающие петушиные гребешки или кораллы, выглядят настолько необычно, что растение часто путают с живым украшением из тропического рифа. Бархатистые «кораллы» придают цветнику экзотический вид, а разнообразие окрасок позволяет создавать яркие, живописные композиции.

Растение компактно и аккуратно: толстые прямостоячие стебли достигают всего 20–50 см в высоту. При этом целозия довольно неприхотлива. Она предпочитает солнечные, тёплые и защищённые от ветра места, не выносит застоя воды и свежей органики, но хорошо переносит засуху после укоренения. Выращивание через рассаду — самый надёжный способ: посев в конце марта — начале апреля, без заделки, на свету. Всходы появляются через 7–14 дней при температуре +20 °C. После того как минует угроза заморозков, молодые растения высаживают на расстоянии 20–25 см друг от друга.

Целозия «коралловый сад» цветёт с июля до первых заморозков, а её плотные соцветия отлично стоят в срезке и сохраняют яркость в сухих букетах до года. Она станет идеальным решением для миксбордеров, рабаток, контейнеров и балконных ящиков. Если вы хотите добавить в сад ярких, необычных красок без лишних хлопот — целозия «коралловый сад» ждёт вас.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.