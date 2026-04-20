Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 15:00

Яркие гребни от кремового до пурпурного: многолетник-трудяга цветет до заморозков и не боится засухи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бросьте семена в марте на рассаду — и с июля до заморозков ваш сад засияет бархатными гребнями кремовых, жёлтых, розовых, красных и пурпурных оттенков. Целозия гребенчатая «коралловый сад» (Celosia argentea f. cristata) — это однолетник, который будто сошёл с морского дна. Её плотные волнистые соцветия, напоминающие петушиные гребешки или кораллы, выглядят настолько необычно, что растение часто путают с живым украшением из тропического рифа. Бархатистые «кораллы» придают цветнику экзотический вид, а разнообразие окрасок позволяет создавать яркие, живописные композиции.

Растение компактно и аккуратно: толстые прямостоячие стебли достигают всего 20–50 см в высоту. При этом целозия довольно неприхотлива. Она предпочитает солнечные, тёплые и защищённые от ветра места, не выносит застоя воды и свежей органики, но хорошо переносит засуху после укоренения. Выращивание через рассаду — самый надёжный способ: посев в конце марта — начале апреля, без заделки, на свету. Всходы появляются через 7–14 дней при температуре +20 °C. После того как минует угроза заморозков, молодые растения высаживают на расстоянии 20–25 см друг от друга.

Целозия «коралловый сад» цветёт с июля до первых заморозков, а её плотные соцветия отлично стоят в срезке и сохраняют яркость в сухих букетах до года. Она станет идеальным решением для миксбордеров, рабаток, контейнеров и балконных ящиков. Если вы хотите добавить в сад ярких, необычных красок без лишних хлопот — целозия «коралловый сад» ждёт вас.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Читайте также
Три цветка с колокольчиками для ленивых дачников: цветут все лето и не боятся морозов
Общество
Три цветка с колокольчиками для ленивых дачников: цветут все лето и не боятся морозов
Цветет нежными лососево-розовыми шарами с апреля до осени: этот многолетник прост в уходе и не боится холодов
Общество
Цветет нежными лососево-розовыми шарами с апреля до осени: этот многолетник прост в уходе и не боится холодов
Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками
Общество
Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками
Садовод объяснила, как подготовить рассаду
Общество
Садовод объяснила, как подготовить рассаду
Дачникам раскрыли, что делать после нападения соседской собаки на питомца
Общество
Дачникам раскрыли, что делать после нападения соседской собаки на питомца
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.