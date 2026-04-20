20 апреля 2026 в 05:01

Рассыпаю семена и уезжаю с дачи — через месяц без подкормок вырастают усыпанные цветами кустики

Эшшольция — это цветок, который словно создан для дачников, предпочитающих отдыхать на участке, а не работать на нем с утра до ночи. Его выращивание можно описать одной фразой: «Посеял и забыл».

Уход за эшшольцией минимален: достаточно просто разбросать семена весной (в апреле — мае) по поверхности взрыхленной земли на самом солнечном месте, слегка присыпать землей или песком и полить. Она не требует подкормок, прополки и формировки — растет там, где вы ее посадили, и не расползается агрессивно по участку.

Всходы появляются через 10–14 дней, а уже через месяц-полтора мини-кустики высотой 20–40 см покрываются ажурной сизо-зеленой листвой и начинают выпускать нежные, шелковистые цветки, похожие на крылья бабочек. Палитра оттенков эшшольции: от кремового и лимонно-желтого до огненно-оранжевого и карминно-красного, есть также розовые и белые сорта.

Ранее был назван цветок, который растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами.

Читайте также
Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера
Общество
Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера
Гиды спасли жизнь перебитому волку в Карачаево-Черкесии
Общество
Гиды спасли жизнь перебитому волку в Карачаево-Черкесии
Посадил — и никаких забот: цветет до морозов, не болеет и зимует в открытом грунте без укрытия
Общество
Посадил — и никаких забот: цветет до морозов, не болеет и зимует в открытом грунте без укрытия
Появились кадры признания в любви стоимостью 70 млн рублей
Москва
Появились кадры признания в любви стоимостью 70 млн рублей
Саженцы замиокулькаса сидят месяцами и не дают корней? Как быстро «толкнуть» в рост — способ, который ускоряет укоренение
Общество
Саженцы замиокулькаса сидят месяцами и не дают корней? Как быстро «толкнуть» в рост — способ, который ускоряет укоренение
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

