Рассыпаю семена и уезжаю с дачи — через месяц без подкормок вырастают усыпанные цветами кустики

Рассыпаю семена и уезжаю с дачи — через месяц без подкормок вырастают усыпанные цветами кустики

Эшшольция — это цветок, который словно создан для дачников, предпочитающих отдыхать на участке, а не работать на нем с утра до ночи. Его выращивание можно описать одной фразой: «Посеял и забыл».

Уход за эшшольцией минимален: достаточно просто разбросать семена весной (в апреле — мае) по поверхности взрыхленной земли на самом солнечном месте, слегка присыпать землей или песком и полить. Она не требует подкормок, прополки и формировки — растет там, где вы ее посадили, и не расползается агрессивно по участку.

Всходы появляются через 10–14 дней, а уже через месяц-полтора мини-кустики высотой 20–40 см покрываются ажурной сизо-зеленой листвой и начинают выпускать нежные, шелковистые цветки, похожие на крылья бабочек. Палитра оттенков эшшольции: от кремового и лимонно-желтого до огненно-оранжевого и карминно-красного, есть также розовые и белые сорта.

Ранее был назван цветок, который растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами.