Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:00

Три цветка с колокольчиками для ленивых дачников: цветут все лето и не боятся морозов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете создать в саду уголок, который будет напоминать сказочный лес? Посадите цветы, чьи нежные «чашечки» и «граммофончики» колышутся на ветру, словно миниатюрные колокольчики. Они неприхотливы, выносливы и подходят для любого региона России.

Первый — аквилегия, или водосбор. Ее поникающие цветки на тонких стеблях действительно напоминают колокольчики, а изящные шпорцы добавляют растению особую грацию. Аквилегия цветет с конца мая по июль, предпочитает полутень, но мирится и с солнцем. Она зимостойка, не требует сложного ухода и размножается самосевом. Палитра оттенков — от белого и розового до синего и фиолетового.

Второй — дицентра, которую часто называют «разбитое сердце». Ее розово-пурпурные цветки-сердечки свисают с дугообразных побегов, словно подвески. Они довольно крупные, до 2 см, и тоже напоминают маленькие колокольчики. Дицентра любит полутень и влажную, но не застойную почву. Цветение длится с мая по июнь, а при хорошем уходе может повториться в конце лета. Растение отлично зимует в средней полосе.

Третий — кампанула, настоящий садовый колокольчик. Ее звездчатые или чашевидные цветки бывают белыми, голубыми, синими и лиловыми. Кампанула неприхотлива, цветет все лето, хорошо растет на солнце и в полутени. Многолетние виды прекрасно переносят морозы и засуху, а некоторые сорта дают обильный самосев.

Все три растения легко вырастить даже начинающему садоводу. Они не боятся перепадов температур, редко болеют и не требуют постоянного внимания. Посадите их вместе — и ваш цветник превратится в настоящее царство эльфов, где воздух наполнен легким колокольным звоном.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.