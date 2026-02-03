Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:00

Яйцо, хлеб и горсть тертого адыгейского сыра. Пушистые, сочные гренки с потрясающим ароматом. Забудете про обычный завтрак!

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйцо, ломоть хлеба и горсть рассольного сыра — готовлю волшебные гренки на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы превратить утренний завтрак в маленький праздник за считанные минуты.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотистая с двух сторон корочка и нежная, удивительно пушистая и сочная серединка с насыщенным ароматом и лёгкой солоноватостью адыгейского сыра.

Для приготовления вам понадобится: 2 ломтя белого хлеба, 1 яйцо, 70-80 г тёртого адыгейского сыра, 2 ст.л. молока, соль по вкусу, сливочное масло для жарки. В миске взбейте яйцо с молоком и щепоткой соли. Добавьте тёртый сыр и перемешайте. Хлеб обмакните в сырно-яичную смесь, убедившись, что каждый ломтик хорошо ею пропитался. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло. Обжаривайте гренки на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны под крышкой до появления румяной, аппетитной корочки. Подавайте сразу, пока они горячие и особенно нежные.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
гренки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
