Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:00

Яблоко, творог и пара ложек муки. Вместо сырников жарю пушистые оладушки с корицей — тают во рту со сметаной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти оладушки — идеальный компромисс между легкостью творожных сырников и сочностью яблочной выпечки. За счет сочного натертого яблока тесто остается невероятно влажным и пушистым, а творог придает ему нежную, тающую текстуру. Легкий аромат корицы добавляет теплые, домашние ноты, превращая простой завтрак в маленькое уютное удовольствие. Они нежные, почти воздушные внутри, с румяной корочкой снаружи, и идеально сочетаются со свежей прохладной сметаной.

Вам потребуется: одно крупное яблоко (около 150 г), 200 г творога, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, половина чайной ложки молотой корицы, щепотка соли и растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Смешайте его в миске с творогом и яйцом. Добавьте сахар, корицу, соль и муку, тщательно все перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, но не крутым. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, полив сметаной. По желанию можно добавить мед или фруктовое варенье.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Ранняя клубника — сладкий бонус весны: три сорта для щедрого урожая уже в начале лета
Общество
Ранняя клубника — сладкий бонус весны: три сорта для щедрого урожая уже в начале лета
Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут
Общество
Салат, который украсит любой стол: теплый картофель, форель и соус манго-чили. Готовится за 20 минут
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Общество
Сырные блины — только успеваю готовить: вкусняшки по простому рецепту
Нежная выпечка из готового теста: быстрый лоранский пирог по-французски
Семья и жизнь
Нежная выпечка из готового теста: быстрый лоранский пирог по-французски
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
Общество
Гениально и просто: рулет «Шарлотка» из одного коржа с яблочной начинкой. Пеку, закручиваю — и готово
рецепты
оладьи
яблоки
корица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.