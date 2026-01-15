Яблоко, творог и пара ложек муки. Вместо сырников жарю пушистые оладушки с корицей — тают во рту со сметаной

Эти оладушки — идеальный компромисс между легкостью творожных сырников и сочностью яблочной выпечки. За счет сочного натертого яблока тесто остается невероятно влажным и пушистым, а творог придает ему нежную, тающую текстуру. Легкий аромат корицы добавляет теплые, домашние ноты, превращая простой завтрак в маленькое уютное удовольствие. Они нежные, почти воздушные внутри, с румяной корочкой снаружи, и идеально сочетаются со свежей прохладной сметаной.

Вам потребуется: одно крупное яблоко (около 150 г), 200 г творога, 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, половина чайной ложки молотой корицы, щепотка соли и растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Смешайте его в миске с творогом и яйцом. Добавьте сахар, корицу, соль и муку, тщательно все перемешайте до однородности. Тесто должно быть густым, но не крутым. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, полив сметаной. По желанию можно добавить мед или фруктовое варенье.

