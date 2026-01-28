Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:30

Яблоки, корица и готовое тесто фило — скручиваю в рулетики. Через 20 минут в духовке хрустящее лакомство

Фото: D-NEWS.ru
Яблоки, корица и готовое тесто фило — скручиваю в рулетики. Через 20 минут в духовке хрустящее лакомство. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого десерта или сладкого перекуса к чаю.

Получается обалденная вкуснятина: невесомые, хрустящие и слоистые рулетики с ароматной, сочной и слегка карамелизованной яблочной начинкой, пропитанной теплым запахом корицы.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка теста фило, 2–3 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1–2 ч.л. молотой корицы, 50 г растопленного сливочного масла. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте очень мелкими кубиками. Смешайте с сахаром и корицей. Лист теста фило смажьте растопленным маслом, выложите вдоль одного края яблочную начинку. Аккуратно сверните плотным рулетом. Повторите с остальными листами. Выложите рулетики на противень швом вниз, смажьте маслом. Выпекайте 15–20 минут в разогретой до 180°C духовке до золотисто-хрустящего состояния. Дайте немного остыть и подавайте. Можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
яблоки
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
