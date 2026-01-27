Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:00

Яблочные дольки, миндальная стружка и ложка меда — выкладываю на тесто. Получаются булочки «Штрудель» — ароматные и нежные

Фото: D-NEWS.ru
Яблочные дольки, миндальная стружка и ложка меда — выкладываю на тесто. Получаются булочки «Штрудель» — и аромат, и хруст. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или домашнего десерта без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: тончайшее золотистое и невесомо хрустящее тесто, сочная, ароматная яблочная начинка с ореховыми нотками и сладким медовым послевкусием.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 3 яблока, 50 г миндальной стружки, 3 ст. л. меда, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла, сахарная пудра для подачи. Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. Растопите масло, смешайте с медом и корицей. Раскатайте тесто, слегка надрежьте края на полоски. Смажьте медовой смесью, выложите яблоки и посыпьте миндалем. Заверните тесто в рулет, переплетая боковые полоски. Смажьте остатком смеси. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до румяности. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

