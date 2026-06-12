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12 июня 2026 в 18:11

Я никогда не жарил варенье, пока не попробовал это — теперь только так

Фото: D-NEWS.ru
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Забудь про трехчасовое вываривание. 10 минут на сковороде — и у тебя варенье, которое не течет с блинов.

Ингредиенты

Клубника — 1 кг, сахар-песок — 700 г, лимонный сок — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала я перебираю ягоды, быстро мою без замачивания и только потом отрываю хвостики. Крупную клубнику режу пополам, мелкую оставляю целой, засыпаю сахаром, поливаю лимонным соком и забываю на 10–12 часов.

Ставлю сковороду на средний огонь, аккуратно мешаю силиконовой лопаткой, снимаю пену после закипания. Жарю 8–10 минут, пока сироп не станет блестящим и густым, а ягоды не сохранят форму. Горячим разливаю по стерильным банкам, закатываю, переворачиваю и укутываю до остывания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я просто влюбился в текстуру: ягоды остались целыми, не разварились в кашу, а сироп стал густым, как жидкий мед. Никакой возни с тазиками и пенкой — 10 минут, и готово. Рекомендую подавать к сырникам или поливать им мороженое: это бомба.

Проверено редакцией
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