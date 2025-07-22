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22 июля 2025 в 19:37

Я больше не жарю куриные грудки! Мой ужин с тягучим сыром — хит за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные грудки по-новому: вкусно до последней крошки! Надоела сухая курица? Этот рецепт перевернёт ваше представление о грудках! Нежное мясо, томлённое в ароматных специях с золотистой картошкой и расплавленным сыром, — пальчики оближешь. Готовлю так уже месяц — муж требует готовить каждую неделю!

Куриные грудки (3–4 шт.) режем толстыми ломтиками, маринуем 20 минут в смеси оливкового масла, соевого соуса, коричневого сахара и специй (орегано, паприка, сухой чеснок, перец). Картошку (800 г) чистим, режем дольками и отвариваем до полуготовности.

В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем тонкие полукольца красного лука до мягкости. Добавляем маринованную курицу и обжариваем по 3 минуты с каждой стороны. Выкладываем картофель, кружочки помидоров и заливаем молоком (100 мл). Тушим под крышкой 15 минут на медленном огне.

Финал — щедро посыпаем тёртой моцареллой (150–200 г) и зеленью. Даём сыру расплавиться под крышкой 2–3 минуты. Подаём сразу, пока сыр тянется!

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курица
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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