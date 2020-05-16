Россияне уже давно спокойно воспринимают пары, в которых женщина намного младше своего партнёра. Однако намного реже можно увидеть примеры того, что мужчина состоит в браке со значительно более зрелой представительницей прекрасного пола. И хотя, как отмечают эксперты, в России такие отношения не принято афишировать, около 20% мужчин испытывают влечение к партнёршам, которые старше них на 15-20 лет. О психологии таких пар и отношении к ним в обществе — в материале NEWS.ru.

Отношения парня 18-22 лет со взрослой женщиной зачастую воспринимаются его окружением весьма позитивно. Они повышают рейтинг молодого человека среди друзей и знакомых. Однако начиная с 25-27 лет всё меняется. Встречаться со значительно более взрослой женщиной становится не престижно, и социальный рейтинг мужчины в таком случае падает. Некоторые знакомые даже могут начать воспринимать его как «маменькиного сынка» и отстраниться от общения с ним. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Стойкое влечение ко взрослым женщинам встречается у мужчин, которые росли в неполной семье, находились в условиях гиперопеки матери и выстроили с ней довольно близкие отношения. Связано это с тем, что в подростковом периоде происходит наибольший выброс тестостерона и запечатление сексуальных моделей. Если в этом возрасте мальчик постоянно находится с матерью, то бессознательно часть сексуальных фантазий переносится на образ гораздо более старших женщин.

Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Однако чаще всего мужчины, которых сильно опекала мать, напротив, будут пытаться сепарироваться он неё. В частности, психологически. И по этой причине вряд ли будут искать себе женщину более зрелого возраста. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала семейный психолог, эксперт по отношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

Искать себе в пару зрелую партнёршу могут и мужчины, которые имели плохие отношения с матерью. Такое поведение также возможно, если женщина ушла из семьи или погибла, отмечает эксперт. В данном случае представитель сильного пола будет искать опеки у партнёрши, которая станет для него олицетворением любящей и понимающей матери. Однако для начала таких отношений необходимо, чтобы представительница прекрасного пола тоже была заинтересована в играх в «дочки-матери».

Такие отношения чаще всего не здоровы и не обречены на успех. Если даже предположить, что «тараканы» мужчины и женщины совпадают, в какой-то момент отношения вероятнее всего всё равно дадут сбой. Потому что нездоровая конструкция долго выстоять не сможет. Исключения, конечно, бывают. Можно взять в пример пару Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Тут, на мой взгляд, мужчина ценит в женщине жизненные достижения, и они для него более значимы, чем физическое влечение. Конечно, есть и другие крепкие браки. Но зачастую в них отношения строятся не как между представителями противоположного пола, а по модели мать-ребёнок. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Взрослых женщин в молодых мужчинах привлекает инфантильность, спонтанность, непосредственность, детская энергия. У людей в возрасте личные энергетические запасы иссякают. Однако женщину, у которой их много, никогда не заинтересует очень молодой партнёр.

Влечение к таковым также обычно испытывают представительницы прекрасного пола с высоким уровнем тестостерона и сильным либидо, отмечает Метелина. Часто среди таких женщин встречаются карьеристки, которые с трудом строят отношения.

Пары, в которых мужчина намного младше партнёрши, могут внезапно распасться, если он обратится к психотерапевту и проработает свою детскую травму, отмечает специалист. Кроме того, у человека со временем может закрыться психологическая потребность во взрослой женщине — он фактически вылечивается и впоследствии выходит из отношений.

Стать инициатором разрыва может и женщина. Обычно это происходит в том случае, если она рожает или усыновляет ребёнка, реализуя свои женские инстинкты, отмечает психолог.

При этом специалист отмечает, что в последние годы пар, в которых мужчина намного младше своей партнёрши, стало в разы больше. При этом они крепче, чем те, в которых старше представитель сильного пола. Всё дело в том, что в таких союзах гармоничнее сексуальная активность — после 35 лет у женщины наступает сексуальный рассвет, а у мужчин после 40 либидо уже начинает снижаться.