Взбиваю творог и два яйца — через 25 минут уже едим. Нежное суфле «Минутка», пышное и воздушное

Взбиваю творог и два яйца — через 25 минут уже едим. Нежное суфле «Минутка», пышное и воздушное

Взбиваю творог и яйца — через 25 минут готово суфле «Минутка», пышное и горячее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного десерта, когда хочется сладкого без долгой готовки.

Получается обалденная вкуснятина: воздушная, нежная и очень влажная шоколадная масса с насыщенным какао-вкусом, которая буквально тает во рту, оставаясь при этом пышной и легкой.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки, щепотка соли, сливочное масло для смазывания. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, сахаром и мукой до однородной гладкой массы. Белки взбейте с щепоткой соли в устойчивую пену. Осторожно лопаткой вмешайте белки в творожную массу. Смажьте кружку или небольшую форму сливочным маслом, выложите в нее тесто, заполнив не более чем на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут. Суфле сильно поднимется, а сверху образуется нежная корочка. Подавайте, посыпав сахарной пудрой или полив сгущенкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.