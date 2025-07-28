Выживет в бетоне! Чудо-многолетник: растёт там, где другие гибнут

Седум «мистер Гудбад» — неубиваемый красавец для ленивых садоводов. Если вам нужен многолетник, который выживет даже у самого забывчивого дачника, это он! Седум «мистер Гудбад» (Sedum 'Mr. Goodbud') — настоящий боец с роскошными пурпурно-розовыми соцветиями, которые украшают сад с августа до поздней осени. Его мясистые сизо-зелёные листья с бордовым оттенком выглядят декоративно даже без цветов.

Этот очиток — мечта занятых людей. Засуха? Не проблема! Бедная почва? Отлично! Полутень? Смирится! Единственное, чего он не переносит, — застоя воды. Сажайте его на солнечном месте с хорошим дренажем, и он десятилетиями будет радовать вас без особого ухода. Весной достаточно обрезать сухие стебли, а в засуху — изредка поливать.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.