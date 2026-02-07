Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:58

Вышел настоящий пухляш: первый раз пекла йогуртовый пирог-суфле — теперь он любимый

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Он получился таким нежным и воздушным, что просто тает во рту. С первого кусочка понимаешь — это любовь. Без муки и желатина, из самых простых продуктов, а результат — как из кондитерской. Легкий, пышный, с тонкой йогуртовой кислинкой и бархатной текстурой — этот пирог-суфле буквально растворяется на языке. Идеален к чаю, кофе и просто для уютного вечера.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., йогурт — 350 г (1,5 стакана), сахар — 3 ст. л., крахмал — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Яйца комнатной температуры разделяем на белки и желтки, к желткам добавляем сахар и взбиваем до посветления, затем вмешиваем разрыхлитель и крахмал, вливаем йогурт и хорошо перемешиваем до однородности. Белки взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно соединяем с основной массой, стараясь сохранить воздушность. Форму застилаем бумагой для выпечки, выкладываем тесто, ставим в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем 30–40 минут до нежной упругой текстуры. Готовое суфле достаем, снимаем бумагу, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к чаю.

Ранее мы делились рецептом быстрого рулета к чаю. Самый простой и вкусный десерт из одного коржа.

Проверено редакцией
Читайте также
Тесто на воде, а получается чудо. Пирог с картофелем по рецепту из Дивеевского монастыря
Общество
Тесто на воде, а получается чудо. Пирог с картофелем по рецепту из Дивеевского монастыря
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Общество
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Общество
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Общество
Сырные лепешки с ветчиной уже дежурные: простой рецепт на кефире — и семья влюблена
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Европа
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
пироги
простой рецепт
йогурты
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.