Вышел настоящий пухляш: первый раз пекла йогуртовый пирог-суфле — теперь он любимый

Он получился таким нежным и воздушным, что просто тает во рту. С первого кусочка понимаешь — это любовь. Без муки и желатина, из самых простых продуктов, а результат — как из кондитерской. Легкий, пышный, с тонкой йогуртовой кислинкой и бархатной текстурой — этот пирог-суфле буквально растворяется на языке. Идеален к чаю, кофе и просто для уютного вечера.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., йогурт — 350 г (1,5 стакана), сахар — 3 ст. л., крахмал — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Яйца комнатной температуры разделяем на белки и желтки, к желткам добавляем сахар и взбиваем до посветления, затем вмешиваем разрыхлитель и крахмал, вливаем йогурт и хорошо перемешиваем до однородности. Белки взбиваем до устойчивых пиков и аккуратно соединяем с основной массой, стараясь сохранить воздушность. Форму застилаем бумагой для выпечки, выкладываем тесто, ставим в разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем 30–40 минут до нежной упругой текстуры. Готовое суфле достаем, снимаем бумагу, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем к чаю.

Ранее мы делились рецептом быстрого рулета к чаю. Самый простой и вкусный десерт из одного коржа.