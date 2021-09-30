«Выражение страха»: Познер объяснил прессинг на соцсети

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал попытки российской власти заблокировать иностранные соцсети страхом и неумением аргументировать своё мнение. Он также сравнил их с советской цензурой, сообщает «Радиоточка НСН».

Это выражение определённого страха и неумения аргументировать свою точку зрения. Мы не будем аргументировать — мы заставим вас замолчать, — заявил Познер.

Он добавил, что власть пытается закрыть доступ к неугодной ей информации. Познер вспомнил, как в СССР глушили радиостанции «Голос Америки» (признан в РФ иноагентом), BBC, «Deutsche Welle», но около 40 млн человек находили способы их слушать. По его мнению, сейчас ситуация похожа.

С моей точки зрения, это типичная советская икота и конечно же абсолютно негативная вещь, — сказал журналист.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в России, если сервис не снимет ограничения с каналов RT, которые были удалены. Как сказано в сообщении ведомства, эти действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.