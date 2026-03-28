28 марта 2026 в 20:28

Выращиваем батат в средней полосе: будете собирать по 3 кг с куста даже в Подмосковье

Вырастить батат на даче в Подмосковье вполне реально, если знать ключевые секреты этой культуры и не повторять ошибок с обычным картофелем.

Батат в средней полосе выращивают исключительно через рассаду. Начинать подготовку нужно в марте: клубни батата помещают в воду или влажный песок при температуре около +25 градусов. Через месяц появятся ростки, которые при длине 15–20 см отделяют и ставят в воду для укоренения. В открытый грунт рассаду высаживают только в первых числах июня, когда минует угроза заморозков.

Место выбирают самое солнечное и защищенное от ветра. Почва должна быть легкой, плодородной, с осени заправленной органикой. Первый месяц батат поливают обильно, затем полив сокращают до 1 раза в 10 дней, а за две-три недели до уборки прекращают совсем.

В середине августа для формирования крупных клубней нужна калийная подкормка — идеально подойдет настой золы. Выбирайте раннеспелые сорта со сроком созревания 90–110 дней, такие как «борегард», «пурпурный» или «победа 100». Соблюдая эти правила, будете собирать по 3 килограмма плодов с куста.

Дарья Иванова
