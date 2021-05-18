Выпускные в Подмосковье пройдут на открытом воздухе

В этом году выпускные для старшеклассников Подмосковья пройдут в очном формате на открытом воздухе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.
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Для выпускных также определены две даты — 25 и 26 июня. Они пройдут сразу после сдачи ЕГЭ. Дату назначат на усмотрение школы с учётом пожеланий учеников и их родителей.
В 2021 году выпускные пройдут в привычном формате. Как уточнила Каклюгина, в связи с коронавирусом мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности, на открытом воздухе и с термометрией на входе.
Ранее бывший главный санитарный врач и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, не должны препятствовать проведению очных выпускных в школах в 2021 году. По его словам, нужно сохранить частичные ограничения. В первую очередь защита требуется учителям, которые должны поставить прививку от COVID-19. Кроме того, в защите нуждаются родители.