Выпускные в Подмосковье пройдут на открытом воздухе

https://static.news.ru/photo/a54e3472-b7d9-11eb-a259-96000091f725_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

В этом году выпускные для старшеклассников Подмосковья пройдут в очном формате на открытом воздухе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования Московской области Ирину Каклюгину.

Глава ведомства рассказала , что последний звонок будет уже на этой неделе — в пятницу или субботу. Точную дату определят руководители образовательных организаций.

Для выпускных также определены две даты — 25 и 26 июня. Они пройдут сразу после сдачи ЕГЭ. Дату назначат на усмотрение школы с учётом пожеланий учеников и их родителей.

В 2021 году выпускные пройдут в привычном формате. Как уточнила Каклюгина, в связи с коронавирусом мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности, на открытом воздухе и с термометрией на входе.

Ранее бывший главный санитарный врач и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, не должны препятствовать проведению очных выпускных в школах в 2021 году. По его словам, нужно сохранить частичные ограничения. В первую очередь защита требуется учителям, которые должны поставить прививку от COVID-19. Кроме того, в защите нуждаются родители.