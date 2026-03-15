Выпечка с душой: домашние эчпочмаки. Простое дрожжевое тесто и начинка из трех ингредиентов, а на выходе — сытный кулинарный шедевр

Классические эчпочмаки — это всегда баранина, говядина и дань традициям. Но что, если адаптировать рецепт для повседневной кухни, сохранив душу блюда?

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная высшего сорта — 500 г, вода теплая — 250 мл, масло растительное — 50 мл, дрожжи сухие активные — 7 г (1 ч. л. с горкой), сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. Для начинки: бедро куриное (филе с кожей) — 500 г, картофель — 300 г, лук репчатый — 2 шт. (средние), соль, перец черный молотый — по вкусу. Для смазки и подачи: яйцо — 1 шт. (для смазки), бульон куриный или вода — 100 мл (по желанию, для традиционного способа), зелень свежая.

Как готовлю

В глубокой миске соединяю просеянную муку, соль, сахар и сухие дрожжи, тщательно перемешиваю сухие ингредиенты. Делаю в центре углубление и тонкой струйкой вливаю теплую воду, начиная замешивать ложкой. Затем добавляю растительное масло и перехожу к вымешиванию руками. Мешу тесто около 10 минут. Формирую шар, перекладываю его в чистую смазанную маслом миску, накрываю пищевой пленкой или влажным полотенцем и оставляю в теплом месте на 1–1,5 часа для подъема — оно должно увеличиться вдвое.

Пока тесто подходит, делаю начинку. Куриное бедро и картофель очищаю. Все компоненты для начинки — курицу, картофель и лук — нарезаю очень мелким кубиком (примерно 5х5 мм). Это важно для равномерного приготовления. Складываю все в миску, щедро приправляю солью и черным перцем, хорошо перемешиваю и оставляю мариноваться.

Когда тесто подошло, обминаю его и делю на 12–14 равных частей. Каждый кусочек раскатываю в круглую лепешку толщиной около 3 мм и диаметром 13–15 см. В центр каждой лепешки выкладываю порцию начинки (примерно 1,5 столовые ложки). Формирую треугольник: поднимаю и соединяю три края теста над начинкой, защипывая их между собой.

Разогреваю духовку до 180 °C. Заготовки выкладываю на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга. Слегка взбиваю яйцо вилкой и аккуратно смазываю им поверхность каждого пирожка. Выпекаю около 30–35 минут до красивого золотистого цвета.

