15 апреля 2026 в 19:28

Сытные пирожки из готового слоеного теста: главное — правильно раскатать, тогда не отличить от домашнего

Пирожки из готового слоеного теста с сыром и ветчиной — это выпечка за 20 минут, которую не отличить от домашней, если знать один секрет. Главное — не раскатывать тесто привычным способом.

Изначально необходимо свернуть пласт теста в рулет, нарезать на порционные шайбочки и только потом каждую заготовку раскатать срезом вверх. Благодаря этому слои теста сохраняют структуру, и пирожки получаются невероятно слоистыми и воздушными.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 150 г твердого сыра, 150 г ветчины, 1 яйцо для смазывания.

Рецепт: тесто разморозьте при комнатной температуре, сделайте заготовки под пирожки вышеуказанным способом. Сыр и ветчину нарежьте мелкими кубиками. Выложите начинку на лепешку, защипните края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить печенье из стакана творога и яблок.

Читайте также
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
Общество
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Общество
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Пирожки-лепешки с картошкой и сыром — мягкие внутри, с хрустящей корочкой. Исчезают со стола за минуты
Общество
Пирожки-лепешки с картошкой и сыром — мягкие внутри, с хрустящей корочкой. Исчезают со стола за минуты
Творожные пирожки — так же просто, как приготовить сырники: 2 брикета творога, яйца и немного муки
Общество
Творожные пирожки — так же просто, как приготовить сырники: 2 брикета творога, яйца и немного муки
Творожные пирожки с ягодной начинкой: без жарки и минимум муки
Общество
Творожные пирожки с ягодной начинкой: без жарки и минимум муки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

