Сытные пирожки из готового слоеного теста: главное — правильно раскатать, тогда не отличить от домашнего

Пирожки из готового слоеного теста с сыром и ветчиной — это выпечка за 20 минут, которую не отличить от домашней, если знать один секрет. Главное — не раскатывать тесто привычным способом.

Изначально необходимо свернуть пласт теста в рулет, нарезать на порционные шайбочки и только потом каждую заготовку раскатать срезом вверх. Благодаря этому слои теста сохраняют структуру, и пирожки получаются невероятно слоистыми и воздушными.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 150 г твердого сыра, 150 г ветчины, 1 яйцо для смазывания.

Рецепт: тесто разморозьте при комнатной температуре, сделайте заготовки под пирожки вышеуказанным способом. Сыр и ветчину нарежьте мелкими кубиками. Выложите начинку на лепешку, защипните края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить печенье из стакана творога и яблок.